2020 yılı Yargıtay için değişim yılı olacak
|31 Ekim 2019 09:41
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Yargıtay'da halen görev yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte 9 ceza dairesi başkanı emekliye ayrılıyor.
20 hukuk ve 20 ceza dairesi bulunan Yargıtay'da 9 daire başkanı 65 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden emekliliğe ayrılacak.
Yargıtay'da emekli olacak daire başkanları şu şekilde:
1-Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT
2- 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHBAZ
3- 6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan ÖZTÜRK
4- 19. Ceza Dairesi Başkan Ramazan ÖZKEPİR
5- 20. Ceza Dairesi Başkan İmlettin KÖKLÜ
6- 5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan BUYURGAN
7- 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet ÖZGEN
2021 yılının ilk ayında ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet KÜRTÜL ile Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhaluk YILDIZ'da yaş haddinden emekli olacak.
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