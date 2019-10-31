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2020 yılı Yargıtay için değişim yılı olacak

Yargıtay'da halen görev yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte 9 ceza dairesi başkanı emekliye ayrılıyor.
 31 Ekim 2019 09:41
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2020 yılı Yargıtay için değişim yılı olacak

Yargıtay'da halen görev yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte 9 ceza dairesi başkanı emekliye ayrılıyor.

20 hukuk ve 20 ceza dairesi bulunan Yargıtay'da 9 daire başkanı 65 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden emekliliğe ayrılacak.

Yargıtay'da emekli olacak daire başkanları şu şekilde:

1-Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT

2- 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHBAZ

3- 6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan ÖZTÜRK

4- 19. Ceza Dairesi Başkan Ramazan ÖZKEPİR

5- 20. Ceza Dairesi Başkan İmlettin KÖKLÜ

6- 5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan BUYURGAN

7- 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet ÖZGEN

2021 yılının ilk ayında ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet KÜRTÜL ile Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhaluk YILDIZ'da yaş haddinden emekli olacak.

Memurlar.Net
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