Asayiş denetiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan, asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı
|31 Ekim 2019 10:06
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Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan, asayiş denetiminde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarındaki asayiş denetiminde M.Ü.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu.
GBT sorgulamasında şüpheli hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ü.Y, Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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