AYM'den Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ dosyasını gündeme aldı
Anayasa Mahkemesi Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasıyla ilgili başvuruyu, gündemine aldığı dosya üzerinden inceleme kararı aldı
|31 Ekim 2019 10:10
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Aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu 235 sanık geçen temmuz ayında görülen FETÖ kumpası Ergenekon davasının karar duruşmasında beraat etmişti. Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan yargılamasını almıştı.
BAŞBUĞ YENİDEN YARGILANMA SÜRECİNDE MECLİS'İ İŞARET ETMİŞTİ
Başbuğ, Ergenekon kumpasında yargı süreciyle ilgili "Burada kimse af istemiyor. Benim zaten Yüce Divan'da yargılanmam lazım. Ama bunun ötesinde çok ciddi mağduriyetler var. Yapılacak bir düzenlemeyle yeniden tutuksuz yargılama yolu açılmalıdır. Bunu yapacak olan Meclis'tir. " demişti.
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