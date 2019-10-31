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Whatsapp'ta son görülme özelliği kalktı mı?

Whatsapp uygulamasının son güncellemesi ile birlikte son görülme özelliği kaldırılıyor
 31 Ekim 2019 10:12
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Whatsapp'ta son görülme özelliği kalktı mı?

Uygulamanın yeni versiyonunda son görülme özelliği yok. Peki bundan sonra ne olacak ?

Son görülme özelliğinin kaldırılmasıyla birlikte, Whatsapp kullanıcıları son görülme bilgisini artık göremeyecek.

Bundan böyle Whatsapp uygulamasında son görülme bilgisi yer almayacak.

Son görülme özelliğinin kaldırıldığı güncelleme sürümü henüz yayınlanmadı. Son görülme özelliğinin kaldırılması, yeni sürümün yüklenmesiyle gerçekleşecek.

Whatsapp'ta son görülme özelliğinin kaldırılması Twitter'da TT oldu ve gündemde ilk sırada yer aldı.
Memurlar.Net
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