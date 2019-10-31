YDUS sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
|31 Ekim 2019 10:17
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ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
DUYURU
(31 Ekim 2019)
2018-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
18-22 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 3 alanına (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 31 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sonuçlar için Tıklayınız.
2018-YDUS (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2018-YDUS (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
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