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YDUS sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 31 Ekim 2019 10:17
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YDUS sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

DUYURU

(31 Ekim 2019)

2018-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

18-22 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 3 alanına (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 31 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sonuçlar için Tıklayınız.

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Memurlar.Net
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