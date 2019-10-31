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Ak Parti ve MHP arasında bu ilde kavga yaşanıyor

Kütahya'da 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP ayrı adaylar çıkararak yarışa girdi. Seçimi MHP'nin adayı Alim Işık kazandı. Bu ilde seçim öncesi başlayan tartışma halen dinmedi.
 31 Ekim 2019 10:19
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Ak Parti ve MHP arasında bu ilde kavga yaşanıyor

Kütahya'da 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP ayrı adaylar çıkararak yarışa girdi. Seçimi MHP'nin adayı Alim Işık kazandı.

Seçim dönemi başlayan tartışma seçimlerden sonra da durulmadı.

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN MHP'Lİ BELEDİYEYE SERT ELEŞTİRİ

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş geçen günlerde yaptığı açıklamada MHP'li Kütahya Belediyesi'ni eleştirmişti. Çetinbaş açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyaset yapan adamın en önemli özelliği nedir? İyi niyetli olmak. Siyasette iyi niyet nasıl olur? Örneğin bir ihale yapıyorsunuz, bu ihaleyi öyle hazırlayayım ki o alsın, şu alsın demeden. Bu yönetmeliği öyle koyayım ki, ona yarasın, buna yarasın demeden beytülmalın önemine dikkat ederek ihale yapın. Sonra yanına alacağı adamı, efendim kendi iştirakiyle olan şirkete eski ilçe başkanını yerleştireyim. Onun yanına onun yardımcısını yerleştireyim demeden o ilgili şirkette ve işletmede en iyi hizmeti kim yapar diyen adam iyi niyetli siyasetçi ve yöneticidir. Başka eşini, oğlunu, kızın, akrabalarını kendi çalıştığı siyaset sahasına sokmadan, ailesini ayrı tutup siyasetini ayrı, ailesini ayrı tutup aldığı görevin sorumluluğunu ayrı tutan siyasetçi iyi niyetli siyasetçidir."

"SİYASETİ KENDİ DEĞERLERİ İÇİN YAPAN ADAMLARA MEYDAN KALMASIN DİYE AYAĞA KALKIN"

Çetinbaş açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Esnafın hakkını zayi etmeden siyaset yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bugün belirli mülkiyetler belirli kıymetlere gelmiş olabilir. Mevzuat ve yönetmelik hazretleri esnafın kafasına balyoz gibi düşmüş olabilir. Ama iyi siyasetçi o balyozu oradan kaldırıp, kafayı pansuman eden adamdır.

Biz AK Partili siyasetçiler olarak milletvekillerimiz ile birlikte konuyu takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. AK Parti bu milletle beraberdir. AK Partinin bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu kısacık dönemde belki ilk defa meclise giren CHP'nin hali ortada. Başka siyasi partilerin hali ortada. İşte böyle siyaseti kendi değerleri için yapan adamlara meydan kalmasın diye ayağa kalkın, kim ayrılırsa ayrılsın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikametten zerre ayrılmayın."

MHP'DEN YANIT GECİKMEDİ: BENİM EDEBİMİ VE TERBİYEMİ DAHA FAZLA BOZMA

AK Parti İl Başkanı Çetinbaş'a MHP'den yanıt gecikmedi. Kütahya MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Efe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"Sayın Ali Çetinbaş, sen ne ayaksın ÜLKÜCÜ HAREKET aileyle oluşan İLAHİKELİMETULLAH DAVASIDIR. Senin zikrinde, fikrinde bunu almaz. Senin yaptıkların emin ol ki Cumhur İttifakını zedeleyemez ama biraz düsturunu takın. Herkese çamur at izi kalsın siyaseti yapma. Benim edebimi ve terbiyemi daha fazla bozma.

Senin milletvekili kızı aylarca belediyede çalıştı ama Fransa'da. Anladın sen onu... Merkez İlçe Başkanın, Sağlık Müdür Yardımcısı oldu. Anladın sen onu... Elektrik direği ihaleleri oldu, yapılan yerlere yaptın anladın sen onu... Daha da saymayayım yoksa sen bu işin içinden çıkamayacan. Ha bir de Sporkentin girişindeki binalar 4'er katlı ama senin yapmış olduğun binalar 5'er katlı... O zaman belediye sizde idi. Anladın sen onu Sayın Çetinbaş."
Memurlar.Net
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