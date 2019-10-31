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Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hisseyi almak istiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu %10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un genel müdürü olmasının ardından (EBRD) Borsa İstanbul'daki hisselerini satacağını duyurmuştu
 31 Ekim 2019 10:27
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Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk hisseyi almak istiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da sahip olduğu %10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un genel müdürü olmasının ardından (EBRD) Borsa İstanbul'daki hisselerini satacağını duyurmuştu.

Reuters'ta geçen hafta yer alan bir haberde, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD'de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda Temmuz'da tahliye edilen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçilmesine BİST hissedarlarından EBRD'nin itiraz ettiği belirtilmişti.

EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz" demiş ve "Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

EBRD ayrıca %10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere de bildirdi.

CNN Türk'ün haberine göre Sönmez, EBRD'nin Borsa İstanbul'daki %10 hissesinin tamamını almak istediklerini belirten Sönmez, "Hisseleri alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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