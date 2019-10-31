1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya merkezli DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama

Malatya ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan, aralarında eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da olduğu 10'u tutuklandı
 31 Ekim 2019 10:29
Yazdır
Malatya merkezli DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama

Malatya ve Bingöl'de, emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da bulunduğu 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya ve Bingöl'de emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüpheli Emrullah A'nın, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı keşif çalışmalarında bulunduğu bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
31 Ekim 2019 18:09		 Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
31 Ekim 2019 16:14
Eski hakim'e, FETÖ'den hapis cezası
31 Ekim 2019 16:01		 67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti
31 Ekim 2019 15:53
Balıkesir'de 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
31 Ekim 2019 12:43		 Kapatılan FETÖ üniversitelerinin öğrencilerinin ücret ödemesi hakkında AYM kararı
31 Ekim 2019 12:04
Albayrak: Enflasyonda, Ekim ayı itibarıyla %8'leri göreceğiz
31 Ekim 2019 11:21		 FETÖ şüphelisinden 'kod sistematiği' itirafı
31 Ekim 2019 11:11
Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
31 Ekim 2019 10:56		 Adana'daki terör operasyonu: 10 şüpheliden üçü tutuklandı
31 Ekim 2019 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:09 - Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı18:07 - 'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'18:03 - Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz17:55 - Erdoğan: Kırık kalpleri tamir edeceğiz17:51 - Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı17:48 - Genel Kurul'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması17:39 - Şentop'tan, ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki17:37 - Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı17:32 - İBB'de müdür, memur olarak atandı
17:28 - Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak17:20 - Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak17:18 - Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları17:16 - İl Sağlık Müdürlüğünden 'HIV'li tıbbi malzeme' açıklaması17:14 - 'Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz'17:14 - Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: KHK bir faciadır
Uzman çavuşa kadro geliyor
2. elde rüzgar C'den yana esiyor
Yeni gelir vergisi 2020'de başlıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
Sendikacı, emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi
İBB, Cumhuriyet konserleri için hangi sanatçıya ne kadar ödedi?
Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
ilk yumruğu yiyen şanslı 3
Patik çorap 2
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 5
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 2
sakallı kızlar 2
sınavsız ikinci üniversite 4
02.11.2019 antalyaspor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
YÖK Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alım İlanı
Mamak Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam