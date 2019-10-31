Malatya merkezli DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
|31 Ekim 2019 10:29
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Malatya ve Bingöl'de, emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da bulunduğu 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya ve Bingöl'de emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüpheli Emrullah A'nın, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı keşif çalışmalarında bulunduğu bildirilmişti.
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