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Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Bursa'da 1,5 yıl önce birlikte iftar yaptıktan sonra babası, eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi
 31 Ekim 2019 10:29
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Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl babası, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın duruşmasına, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hamza Sakin (44), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin talepleri üzerine beklenen raporun geldiğini belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda Hamza Sakin'in "cezai ehliyetinin tam olduğunun" ifade edildiği açıklandı.

Savunmasını yapan sanık ise rapora avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi.

Avukat Funda Akdoğan da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu, bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, 18 Mayıs 2018'de Evciler Mahallesi'ndeki babasının evinde ailesiyle iftar yaptıktan sonra tabancayla babası Hasan (72), eşi Havva (38), kızı Rumeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) Sakin'i vurarak öldürmüştü.

Jandarmaya teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hamza Sakin hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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