Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı
|31 Ekim 2019 10:29
|Yazdır
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl babası, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verildi.
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın duruşmasına, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hamza Sakin (44), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, önceki duruşmada sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin talepleri üzerine beklenen raporun geldiğini belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda Hamza Sakin'in "cezai ehliyetinin tam olduğunun" ifade edildiği açıklandı.
Savunmasını yapan sanık ise rapora avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi.
Avukat Funda Akdoğan da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu, bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, 18 Mayıs 2018'de Evciler Mahallesi'ndeki babasının evinde ailesiyle iftar yaptıktan sonra tabancayla babası Hasan (72), eşi Havva (38), kızı Rumeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) Sakin'i vurarak öldürmüştü.
Jandarmaya teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hamza Sakin hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı
31 Ekim 2019 17:37
|Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
31 Ekim 2019 17:04
|Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
31 Ekim 2019 16:57
|Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu
31 Ekim 2019 16:43
|İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın
31 Ekim 2019 16:33
|Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaş alanına döndü
31 Ekim 2019 15:19
|9 ayda 125 bin 538 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı
31 Ekim 2019 14:24
|Avukattan, Çukur adlı dizi için suç duyurusu
31 Ekim 2019 14:13
|Polis, kaçan aracın kaputunda 2 km sürüklendi
31 Ekim 2019 13:59
|Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı
31 Ekim 2019 13:16