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Ataşehir Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

Ataşehir Belediyesi işçileri, zamanında ve tam ücret alabilmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı - İşçiler, ayrıca işten atılan iki arkadaşlarının da geri alınmasını istediklerini bildirdi
 31 Ekim 2019 10:45
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Ataşehir Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi iki arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde toplanan işçiler, 24 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi, çöp toplamaya çıkmadı.

Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan Ataşehir Belediyesinde tam gün 24 saat iş bırakma kararı aldıklarını söyledi. Arıkan, şöyle konuştu:

"Dün gece başladık. Bu akşam 20.00'ye kadar sürecek iş bırakma eylemimiz. Temizlik işleri, park bahçeler, ulaştırma ve diğer birimlerimizdeki işçi arkadaşların yüksek katılımı ile bunu gerçekleştiriyoruz. Ataşehir'de toplu sözleşmemiz var. Önceliğimiz bu toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanması. Bundan 25 gün önce maaşlarda eksiklikler olduğu için işçi arkadaşlarımızla toplandık. Bunun hakkında karar aldık. Bunun neticesinde 2 arkadaşımız iş akitleri fesih edilerek işten atıldılar. Bunun haksız bir uygulama olduğunu ifade etmemize rağmen belediye yönetiminden olumlu bir sonuç alamadık. Bugünkü iş bırakmamız ücretleri zamanında ve tam alamamaktan kaynaklı. İşçi arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Zor duruma düşüyorlar"

İş bırakma eylemi ile kimseyi zora sokmak istemedikleri ifade eden Arıkan, "Bizim derdimiz başkanı zora sokmak, belediyeyi, kurumu, Ataşehir'i zora sokmak değil. Bizler burayı var eden insanlarız. Bununla mükellefiz. Bu akşam yine işimizin başına döneceğiz. Hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Ama alnımızın akıyla bu taleplerimizin karşılanmasını en doğal hakkımız. Umarım olumlu bir cevap verilir, biz de işimize devam ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı
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