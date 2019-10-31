Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
|31 Ekim 2019 10:56
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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