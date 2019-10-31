1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Karabük merkezli 3 ilde örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
 31 Ekim 2019 10:56
Yazdır
Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
31 Ekim 2019 18:09		 Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
31 Ekim 2019 16:14
Eski hakim'e, FETÖ'den hapis cezası
31 Ekim 2019 16:01		 67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti
31 Ekim 2019 15:53
Balıkesir'de 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
31 Ekim 2019 12:43		 Kapatılan FETÖ üniversitelerinin öğrencilerinin ücret ödemesi hakkında AYM kararı
31 Ekim 2019 12:04
Albayrak: Enflasyonda, Ekim ayı itibarıyla %8'leri göreceğiz
31 Ekim 2019 11:21		 FETÖ şüphelisinden 'kod sistematiği' itirafı
31 Ekim 2019 11:11
Malatya merkezli DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
31 Ekim 2019 10:29		 Adana'daki terör operasyonu: 10 şüpheliden üçü tutuklandı
31 Ekim 2019 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:09 - Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı18:07 - 'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'18:03 - Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz17:55 - Erdoğan: Kırık kalpleri tamir edeceğiz17:51 - Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı17:48 - Genel Kurul'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması17:39 - Şentop'tan, ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki17:37 - Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı17:32 - İBB'de müdür, memur olarak atandı
17:28 - Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak17:20 - Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak17:18 - Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları17:16 - İl Sağlık Müdürlüğünden 'HIV'li tıbbi malzeme' açıklaması17:14 - 'Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz'17:14 - Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: KHK bir faciadır
Uzman çavuşa kadro geliyor
2. elde rüzgar C'den yana esiyor
Yeni gelir vergisi 2020'de başlıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
Sendikacı, emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi
İBB, Cumhuriyet konserleri için hangi sanatçıya ne kadar ödedi?
Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk yumruğu yiyen şanslı 3
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 5
Abbiiee 3
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 4
ermeni soykırım tasarısı 1
F klavye 1
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam