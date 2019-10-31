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Polisin de yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama
Karaman'da bir polisin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı
|31 Ekim 2019 10:57
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Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru iki kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gözaltındaki 10 zanlı Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Hüseyin A. ve Recep A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, tarafları ayırmaya çalışan polis memuru Yücel Karadağ ile Zafer Şahin av tüfeğiyle yaralanmıştı.
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