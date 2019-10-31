Sanatçı Mustafa Keser, taksici eski meslektaşlarıyla hasret giderdi
İzmir'de 10 yıl taksicilik yapan Mustafa Keser, eski meslektaşlarıyla bir araya geldi
|31 Ekim 2019 10:59
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Ses sanatçısı Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir'de eski meslektaşlarıyla buluştu.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre ünlü sanatçı Keser, sanat dünyasına girmeden önce taksicilik yaptığı İzmir'de taksici esnafıyla nostalji yaşadı.
Oda Başkanı Celil Anık, 1973-1983 arasında direksiyon başında görev yapan Keser'i aralarında görmekten mutluluk duyduğunu belirtti ve sanatçıya üyelik belgesi verdi.
Fuar Taksi Durağı'nda taksicilik yaptığı yılları unutmasının mümkün olmadığını belirten Mustafa Keser, "O hatıralarım canlandı, duygulandım. Taksici kardeşlerime bu güzel karşılama ve bana hazırladıkları sürpriz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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