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Dünya genelinde domuzların dörtte biri telef olabilir

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Afrika domuz vebası virüsünün, dünyadaki domuzların yaklaşık dörtte birini tehdit ettiğini açıkladı
 31 Ekim 2019 11:03
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Dünya genelinde domuzların dörtte biri telef olabilir

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), dünya genelinde domuz nüfusunun dörtte birinin Afrika domuz vebası nedeniyle telef olabileceğini açıkladı.

Örgütün Başkan Yardımcısı Dr. Mark Schipp, Afrika domuz vebası virüsünün, dünyadaki domuzların yaklaşık dörtte birini tehdit ettiğini vurgulayarak hastalığın geçen yılki yayılma hızının dünya çapında krize yol açtığının altını çizdi.

Bilim adamlarının, dünya genelindeki domuzların yarısının bulunduğu Çin'e de sıçrayan Afrika domuz vebası salgınının önüne geçmek için uygun aşı arayışlarına devam ettiği kaydedildi.

Afrika domuz vebası salgını, hastalığa yol açan virüsün yapısı gereği oldukça "karmaşık bir sorun" olarak tanımlanıyor. İnsanlara zararı olmayan hastalığın, domuzlar için tedavisi bulunmayan ölümcül bulaşıcı bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

OIE, mayıs ayında düzenlediği genel kurulda, Afrika domuz vebasının kontrol altına alınması için küresel mücadele çağrısı yapmıştı.

Dünyada domuz nüfusunun yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı
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