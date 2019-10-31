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Bozok Üniversitesi, iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etmeli!

Bozok Üniversitesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ilan edilen Öğretim Görevlisi kadroları iptal edilmeli!
 31 Ekim 2019 11:12
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Bozok Üniversitesi, iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etmeli!

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında; "Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz. Yukarda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır." ifadesi bulunmaktadır.

Bu düzenleme doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Şubat 2019 tarihinde aldığı kararla aşağıda yer alan birimlerin lisans düzeyinde ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar kapsamındaki birimler olarak belirlenmesine ve ilgili birimlerde 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere öğretim görevlisi istihdamına izin vermiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 25 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de 7 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu kadroları incelediğimizde; ilgili üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulunun lisans düzeyinde öğretim görevlisi alımına izin vermediği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi kadrosunun ilan edildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, ilerleyen süreçte olası mağduriyetlerin doğmaması için Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından söz konusu kadroların başvuru aşamasında iptal edilmesi doğru olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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