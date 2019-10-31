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MEB işletmelere 200 bin usta-kalfa yetiştirmek için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk"- "Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz"- "Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık"
 31 Ekim 2019 11:17
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MEB işletmelere 200 bin usta-kalfa yetiştirmek için kolları sıvadı

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi artırmak için kolları sıvadı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerdeki öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı amaçladıklarını bildirdi.

Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına işaret eden Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini anlattı. Öğrencilerin, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ettiğini aktaran Özer, ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret aldıklarını söyledi.

- Öğrencilerin yüzde 90'ı kendi alanlarında istihdam ediliyorlar

Özer, bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla istihdam açısından oldukça başarılı bir model." değerlendirmesinde bulundu.

Bu merkezlerde kapasitenin artırılması için iki alanda iyileştirme yaptıklarını ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerin lise diploması alabilmeleri için ilaveten açık liseye kayıt yaptırıp fark derslerini vermeleri gerekiyordu. Saha araştırmalarında bu durumun öğrencilere ilave bir yük getirdiğini gördük. Bu sorunu çözmek ve lise diplomasına erişimde esnek bir yapı kurmak için mevzuatta değişiklik yaptık. Böylece bu merkezlerdeki öğrencilerin okula geldikleri günlerde fark derslerini alabilmeleri ve başarmaları durumunda da lise diploması alabilmelerinin önü açılmış oldu. Bu esnek yapı, mesleki eğitim merkezlerinin algısına olumlu katkı yaptığı gibi güçlendirdi de. Sonuçta 9'uncu sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısında bu yıl yüzde 62'lik artış sağlandı. Bu oran bizim için oldukça önemli."

- Hedef 200 bin öğrenci

Özer, mesleki eğitim merkezlerine yönelik yaptıkları bir başka mevzuat düzenlemesi ile özel sektöre de bunları kurabilme imkanı getirdiklerini hatırlattı.

Böylece işletmelerin özellikle organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açarak ihtiyaç duydukları kalfa ve ustaları yetiştirebileceklerine değinen Özer, "Yeni bir düzenleme olduğu için bu adımın sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz." dedi.

Bu alana yönelik atılan her iki adımın da bu merkezlerin kapasitelerinin artmasını sağlayacağını vurgulayan Özer, "Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık. Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri ile Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı yöneticilerinin katılımıyla ilk toplantılarımızı da tamamladık." bilgilerini verdi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kapsamlı tanıtım programlarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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