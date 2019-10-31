1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ün araştırma görevlilerine müjdesi üniversitelerde nasıl uygulanacak?

Yükseköğretim Kurulunun, 50-d statüsünde görev yapan araştırma görevlileri ile ilgili almış olduğu karar üniversitelerde yeni sorunları beraberinde mi getirecek?
 31 Ekim 2019 16:17
Yazdır
YÖK'ün araştırma görevlilerine müjdesi üniversitelerde nasıl uygulanacak?

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesindeki; "Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20'si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez." düzenlemesi çerçevesinde yapılmaktadır.

Yasal düzenleme sonrası, kadrolarının bulundukları üniversitelerde yüksek lisans/doktora programı bulunmayan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde atandıkları için başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimlerine mutlaka devam etmekle yükümlü hale geldiler.

Ancak, özellikle yeni kurulmuş üniversitelerde bölümlerin birçoğunun öğrenci alımına yeni başlamış olması ve buna bağlı olarak araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması sebebiyle, 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde atanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimlerine devam edenlerin izin işlemlerinde çeşitli sorunlar yaşanıyordu.

Sorunların her geçen gün artması ve araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerinin sekteye uğraması nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta önemli kararlar alındı.

24 Ekim 2019 tarihli haberimizde paylaştığımız üzere, "ÖYP" ve "Öncelikli Alanlar" kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilmesine imkan verildi.

İlave olarak 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin "TALEPLERİNİN" bulunması ve kadrolarının bulundukları yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması şartıyla, kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilecekler.

Ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim görenlerin, lisansüstü eğitim yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda yatay geçiş yapanlardan "tez aşamasında olanların" tez konuları değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine de fırsat verildi.

Araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yönelik Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan bu karar, akademisyenler tarafından sevinçle karşılanırken üniversite yönetimleri ise böyle bir durumu açıkçası hiç beklemiyordu.

Özellikle yeni kurulmuş ve halen akademik kadrosunu oluşturmaya çalışan yükseköğretim kurumlarında birçok alanda yüksek lisans/doktora programı bulunmadığı için bu bölümlerde istihdam edilen ya da bu süreçten sonra alınacak her araştırma görevlisi 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre lisansüstü eğitim gördüğü üniversiteye görevlendirilecektir.

Örneğin, yeni kurulmuş Malatya Turgut Özal Üniversitesi lisansüstü eğitim vermediği bir alanda araştırma görevli alımı yapması halinde, atanacak kişi lisansüstü eğitimine Ankara Üniversitesinde devam ediyorsa kadrosu Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kalacak, kişi 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimine devam edecektir. Öte yandan, 50/d statüsünde atanan bu araştırma görevlileri her ne kadar 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilmiş olsalar bile, aynı kanunun ek 38 inci maddesine göre mecburi hizmet yüklenemeyecekleri için kişileri bağlayıcı bir husus olmayacaktır.

Dolayısıyla, alınan karar büyük üniversitelere yeni araştırma görevlisi kazandırıp lehine bir durum yaratırken, yeni kurulmuş üniversitelerde ise araştırma görevlilerinin mecburi hizmeti bulunmayacağı için ilerleyen süreçlerde farklı sorunlar oluşturacağı kuşkusuzdur.

Konu hakkındaki başka bir husus ise kadrolarının bulunduğu üniversitelerde lisansüstü eğitim imkanı bulunmayan araştırma görevlilerinin "talep etmeseler" bile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre görevlendirmelerinin yapılıp yapılmayacağıdır. Yükseköğretim Kurulunun yazısına göre değerlendirildiği takdirde, üniversitesinde lisansüstü eğitim imkanı olmayan herkesin geçici görevlendirme işlemlerine ivedilikle başlanması gerekmektedir. Fakat, kadrosunun bulunduğu aynı şehirde başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam eden veya ders aşamasını tamamlayarak teze yeni geçmiş kişiler geçici görevlendirmenin zorunlu olup olmadığı hakkında tereddütler yaşamaktadırlar.

Bu bağlamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan bu kararın akademik kadrosunu henüz tamamlayamamış ve diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan üniversitelerin mevcut durumları gözetilerek yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OGM'de, zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlarda değişiklik yapıldı
31 Ekim 2019 08:02		 Verimlilik ve teknoljoi fuarına davetlisiniz
30 Ekim 2019 23:59
Yarım zamanlı çalışma hakkında kurumların son kez görüşü istendi!
30 Ekim 2019 14:05		 29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
30 Ekim 2019 00:01
1. Derece Hizmetli kadrosu artık mümkün mü?
29 Ekim 2019 10:07		 Vergi müfettişleriyle ilgili 3 önemli düzenleme
26 Ekim 2019 00:04
Kaldırılacağı açıklanan formasyon 'uzaktan eğitimle' öğrenci almaya devam ediyor!
25 Ekim 2019 00:06		 'Ofis'ten sonra kamu yönetimine 'Lider' kavramı girdi
24 Ekim 2019 09:37
İnsan Kaynakları Ofisinin görev ve teşkilatında önemli genişleme
24 Ekim 2019 09:33		 KHK'lı şehit asker, OHAL Komisyonuna başvurmamış!
23 Ekim 2019 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Dolaptaki gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı18:07 - 'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'18:03 - Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz17:55 - Erdoğan: Kırık kalpleri tamir edeceğiz17:51 - Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı17:48 - Genel Kurul'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması17:39 - Şentop'tan, ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki17:37 - Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı17:32 - İBB'de müdür, memur olarak atandı17:28 - Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak
17:20 - Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak17:18 - Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları17:16 - İl Sağlık Müdürlüğünden 'HIV'li tıbbi malzeme' açıklaması17:14 - 'Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz'17:14 - Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı16:57 - Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç: KHK bir faciadır
Uzman çavuşa kadro geliyor
2. elde rüzgar C'den yana esiyor
Yeni gelir vergisi 2020'de başlıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Kredi kartında fiyatları düşürecek sınır yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
Sendikacı, emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi
İBB, Cumhuriyet konserleri için hangi sanatçıya ne kadar ödedi?
Talisca bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
F klavye 1
Patik çorap 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
sınavsız ikinci üniversite 4
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 4
ilk yumruğu yiyen şanslı 3
02.11.2019 antalyaspor vs beşiktaş maçı 1
sakallı kızlar 2
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 2
cı ci eki 3
SON İLANLAR
YÖK Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alım İlanı
Mamak Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam