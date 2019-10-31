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2019-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2019-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
 31 Ekim 2019 11:44
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2019-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(31 Ekim 2019)

2019-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

17-23 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-EUS Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler
Memurlar.Net
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