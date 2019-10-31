Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda 'Türksat 6A' paneli yapılacak
|31 Ekim 2019 11:51
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Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında 2 Kasım'da "Türksat 6A" paneli gerçekleştirilecek.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin iletişim desteği olduğu ve ATO Congresium'da organize edilen fuara haberleşme ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar katılıyor.
Etkinlik kapsamında, 2 Kasım'da, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ele alınacağı panel de düzenlenecek.
Panelde Türksat, TÜBİTAK Uzay, TAI, ASELSAN ve Ctech firmalarında çalışan uzmanlar, kurumlarının projedeki görevleriyle ilgili sunum yapacak.
"Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilecek panel, Türksat Tanıtım Kanalından canlı yayınlanacak.
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 3 Kasım'da sona erecek.
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