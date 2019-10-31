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Bankalardan son 3 yılın en düşük 9 aylık karı

Bankacılık sektörünün karı, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 12,5 azalarak 36 milyar 152 milyon TL ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti- Sektörün eylül ayı karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 3 milyar 314 milyon TL oldu- 9 ayda sektörün faiz geliri 320,4 milyar TL'ye, toplam faiz gideri ise 206,5 milyar TL'ye yükseldi- Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir, 9 ayda yüzde 40,5 artışla 36,4 milyar lirayı aştı
 31 Ekim 2019 11:16
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Bankalardan son 3 yılın en düşük 9 aylık karı

- Bankacılık sektörü karı 9 ayda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 12,5 azalarak 36 milyar 152 milyon TL ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre Türk bankacılık sektörü ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 milyon TL net dönem karı elde etti.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılınca karlılıktaki düşüş yüzde 12,5'e işaret etti. Böylece son üç yılın en düşük 9 aylık karı görüldü. 2017 ve 2018 yılları ocak-eylül dönemlerinde sektörün karları sırasıyla 37,2 milyar TL ve 41,3 milyar TL seviyesinde idi.

Aynı zamanda sektör, 3. çeyrekteki 11 milyar 256 milyon TL'lik karla son 11 çeyreğin en düşük çeyreklik karını da elde etti.

Sektör eylül ayında ise 3 milyar 314 milyon TL net dönem karı elde ederken, karlılıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 ve bir önceki aya göre yüzde 28 azalış görüldü.

- Kredi faiz geliri 245,2 milyar TL'ye ulaştı

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı. Eylül sonu itibarıyla 320,4 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 255,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar yılın ocak-eylül döneminde kredilerden 245,2 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 46,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 11,1 milyar lirası kredi kartlarından, 28,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 159,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

- Mevduata 140,6 milyar TL faiz ödendi

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 206,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata ödediği faiz yüzde 42,5 artışla 140,6 milyar liraya ulaştı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68,1'i mevduata ve yüzde 10,7'si bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarak 113,9 milyar lira oldu.

- Bankacılık hizmet geliri 36,4 milyar TL oldu

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri eylül sonu itibarıyla 79,8 milyar liraya ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 9 ayda 11,9 milyar liraya yükseldi.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 9 ayda yüzde 40,5 artışla 36,4 milyar lirayı aştı.

Sektörün toplam faiz dışı giderleri ocak-eylül döneminde yüzde 12,5'lik artışla 93,5 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı giderleri içinde personel giderlerinin payı yüzde 27,2'ye çıkarken, personel gideri 9 ayda 25,5 milyar lira oldu.

Ocak-eylül dönemleri itibarıyla bankacılık sektörünün net dönem karı şöyle (milyon TL):

DönemNet Kar
Ocak-Eylül 2013 19.751
Ocak-Eylül 2014 18.659
Ocak-Eylül 2015 18.755
Ocak-Eylül 2016 28.903
Ocak-Eylül 2017 37.180
Ocak-Eylül 2018 41.323
Ocak-Eylül 2019 36.152
Anadolu Ajansı
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