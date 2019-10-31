Gram altın 276 lira seviyelerinde
|31 Ekim 2019 12:26
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Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 275,6 liradan işlem görüyor.
Altının gramı, dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 273,6 liraya geriledi.
Bugüne yükselişle başlayan altının gramı, saat 11.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,7 artışla 275,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.500 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde alıcı buluyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
ABD Merkez Bankası'nın dün akşam beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve Japonya Merkez Bankasının, faizleri değiştirmemesine karşın genişlemeci para politikasını devam ettireceği yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının toparlandığına dikkati çeken analistler, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
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