Balıkesir'de 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
|31 Ekim 2019 12:43
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Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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