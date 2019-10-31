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Kanada 'Mazlum Kobani' iddialarını yalanladı

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ödül için Kanada'ya davet edildiği iddialarını reddetti
 31 Ekim 2019 12:57
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Kanada 'Mazlum Kobani' iddialarını yalanladı

Kanada, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.

Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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