Çakar sökümünde son gün yoğunluğu
|31 Ekim 2019 13:09
|Yazdır
İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan önce de 1000 - 1100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık" dedi.
Keleş, "Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talep de ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunluk da sürekli artıyor. Sabah 08.00'da akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
2 BİN 4 LİRAYA KADAR İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLECEK
İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne bir süre önce başlanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı
31 Ekim 2019 17:51
|İBB'de müdür, memur olarak atandı
31 Ekim 2019 17:32
|Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak
31 Ekim 2019 17:28
|İl Sağlık Müdürlüğünden 'HIV'li tıbbi malzeme' açıklaması
31 Ekim 2019 17:16
|HSK, mazeret kararnamesini yayımladı
31 Ekim 2019 16:47
|Mehmetçik, atış yapmadan önce nelere dikkat ediyor?
31 Ekim 2019 16:30
|Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü
31 Ekim 2019 15:40
|Dışişleri'nden Fransa'ya kınama
31 Ekim 2019 15:38
|YÖKDİL Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu
31 Ekim 2019 15:34
|Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı
31 Ekim 2019 15:28