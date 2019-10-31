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Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, müteahhit Y.D. 10 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satıp, aldığı 2,5 milyon TL ile ortadan kayboldu. Yarım kalan inşaat da uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi. Mağdurlardan Cüneyt Güngör, "Müteahhit paramızı alıp kaçınca burası uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline geldi. 10 yıldır yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi
 31 Ekim 2019 13:16
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Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

2009 yılında müteahhit Y.D., Darıca Osmangazi Mahallesi'nde 4'er katlı 2 blok halinde, 24 daireli site inşaatına başladı. Site yapım aşamasındayken daireleri satmaya başlayan Y.D., kısa sürede bütün evleri sattı. Yüzde 90'ı tamamlandıktan sonra da inşaat durdu. İddiaya göre Y.D. daire alan müşterilerin telefonlarına çıkmadı. Bunun üzerine durumu araştıran ev sahipleri, Y.D.'nin aynı daireleri farklı kişilere satıp, elde ettiği yaklaşık 2,5 milyon TL ile ortadan kaybolduğunu öğrendi. Yaklaşık 10 yıldır inşaatı tamamlanmayan site, harabeye dönerek uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

'584 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM'

Satın almak istedikleri 5 daire için 584 bin TL ödeme yaptıklarını söyleyen Cüneyt Güngör, "10 sene önce inşaattan daire aldık. Bir yıl sonra, müteahhit battı ve kaçtı. Müteahhit kaçtıktan donra 24 dairenin 50'den fazla kişiye satıldığını öğrendik. Polise şikayet ettik. Ancak 10 sene geçmesine rağmen hiçbir gelişme yok. Arsa sahibi de bizim gibi mağdur. İnşaatı uyuşturucu bağımlıları mesken edindi. 5 daire için toplam 584 bin lira ödedim, mağduruz. Davacı olduk, konunun çözülebilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'10 SENE GEÇTİ MÜTEAHHİDİ BEKLİYORUZ'

Müteahhit Y.D.'nin tapuları vermemek için kendilerini uzun süre oyaladığını söyleyen Miraç Tepebaş da "2009 yılında 9 tane akrabamızla birlikte siteden daire aldık. Kimisi 70 bin lira verdi, kimisi 50 bin lira ödedi. Ben de o dönem 15 bin Euro ve 30 bin TL peşinat ödedim. Daha sonra müteahhit ortadan kayboldu. Aradan 10 sene geçti, biz hala müteahhidi bekliyoruz. Bizi tapuları vereceği sırada oyaladı, sonra da kaçtı. Hakkımızı aramaya çalışıyoruz" diye konuştu

'BİNALARI UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI KULLANIYOR'

Müteahhidin ortadan kaybolmasının ardından sahipsiz kalan sitenin uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılmaya başladığını söyleyen mahalle sakini Ayşe Günaydın ise şöyle konuştu:

"Bu bina yaklaşık 10 sene önce yapıldı, yapan kişi milleti dolandırdı. Aynı daireleri 2-3 farklı kişiye sattığı söyleniyor. Harabe haline geldi. Buraya uyuşturucu kullanmak için geliyorlar, fuhuş yapmak için geliyorlar. Defalarca polise şikayet ettik, belediyeye de durumu bildirdik ama bir çözüm bulunamadı. Mahalleli olarak çok rahatsızız. Gelip burada alkol alıyorlar daha sonra binanın camlarını kırıyorlar, kimse hiçbir şey yapmıyor."
DHA
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