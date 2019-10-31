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'İsraf ettiklerimizle her yıl en az 6 İstanbul Havalimanı yaparız'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yapabiliriz
 31 Ekim 2019 13:35
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'İsraf ettiklerimizle her yıl en az 6 İstanbul Havalimanı yaparız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, her yıl toplam gayri safi milli hasılanın en az yüzde 15'inin israf edildiğini belirterek, "Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yapabiliriz." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, değişimin hızına yetişilemeyen bir çağda olunduğunu dile getirerek, yönetimden üretime kadar hayatın her alanındaki yeniliklere ayak uydurulması gerektiğini, kendini yenilemeyen ve yeniliklerin karşısında duranın geride kalacağını söyledi.

Yeniliklerin üretim ve ekonomiyi rekabetçi hale getirdiğine işaret eden Şentop, verimliliğin üretimden tüketime kadar önem taşıdığını, sürekli azalan kaynakları az emek, düşük maliyetle ekonomik değere dönüştürmenin yolunun verimlilikten geçtiğini ifade etti.

- "Tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz"

Şentop, rekabetin yoğunlaştığı bir süreçte klasik üretim tekniklerini kullanarak ayakta kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "Günümüz teknolojisi bilgisayar sistemlerinden yararlanıyor. Bu durum üreticilerimize yeni pencereler açıyor. İş adamlarımız, fabrikatörlerimiz kendilerine açılan bu pencerelerden bakarak üretim planlamalarını yapmaları gerekiyor." diye konuştu.

Tüketimin ve verimliliğin boyutları arasında yer aldığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Enerji ihtiyacımızı ithal eden bir ülkeyiz. Kaynaklarımız yetersiz. Doğal olarak petrol ve doğal gazı yurt dışından alıyoruz. Aynı zamanda su bakımından da fakir bir ülkeyiz. Mevcut su kaynaklarımızın tamamı, Tuna Nehri'nin bir yıllık hacminin yarısı kadardır. Doğal olarak sahip olduğumuz her şeyi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Fakat biz, tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz. Toplam gayri safi hasılamız yaklaşık 4 trilyon lira. Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15'ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyarın doların üzerinde bir para demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yapabiliriz ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız."

- "Sıfır israf, yüzde 100 verimlilik hayat felsefemiz olsun"

Şentop, nüfusun 10 yıl sonra 90 milyona ulaşacağını aktararak, nüfus artışının ihtiyaçları da artıracağını, bu nedenle herkesin daha verimli üretmesi ve israf etmeden tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kişi ve toplumların kaynaklarını, imkanlarını ve zamanını tasarruflu kullanması gerektiğine işaret eden Şentop, "Mevcut imkanlarımızı doğru şekilde kullanarak geleceğimizi daha güvenli hale getirebiliriz. Bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor. Gelecek nesillerin bizi sorgulamasını, yargılamasını istemiyorsak sorumluluklarımızın şuurunda olmalıyız. Bu şuurla yaşamalı ve nesillerimizi de bu şuurla yetiştirmeliyiz. Sıfır israf, yüzde 100 verimlilik hayat felsefemiz olsun." dedi.

Şentop, fuara katılan firmaların stantlarını da gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
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