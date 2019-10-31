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Protokol ve hükümlüler kozlarını halı sahada paylaştı

Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında il protokolü ile hükümlüler arasında dostluk maçı düzenlendi
 31 Ekim 2019 13:40
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Protokol ve hükümlüler kozlarını halı sahada paylaştı

Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında il protokolü ile hükümlüler arasında dostluk maçı düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Futbol sahasında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa düzenlediği futbol turnuvasında Adıyaman İl Protokolü Futbol Takımı ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler futbol takımı karşı karşıya geldi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, polis memurları, basın mensupları, bazı kamu kurumların memurlarının da oynadığı maç oldukça keyifli anlara neden oldu. Cezaevindeki hükümlüler, hem protokol ile yakından tanışmanın hem de birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği müsabaka 4-4 biterken, kazanan dostluk oldu.


İl protokolü ve hükümlüler kozlarını halı sahada paylaştı

Böyle etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini vurgulayan basın mensubu Tayfun Güzel, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü ve bu nedenle gençlik spor il müdürlüğü tarafından bir futbol maçı organize edildi. Açık cezaevinde kalan mahkum arkadaşlarla il protokolünün çeşitli kademelerinde görev yapan arkadaşlar bir araya geldi ve bir dostluk maçı yapılıyor. Hem bayram kutlaması hem cezaevindeki arkadaşlarla birliktelik yapılıyor. Bu nedenle mutluyuz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açık cezaevindeki kader mahkumlarıyla bir araya geldik. Onlarla sosyal, sportif, kültürel paylaşımlarımız ara ara devam ediyor sıklıkla. Bunlardan bir tanesi de bugün hükümlülerimizle futbol maçı yapmaktı. İl protokolünden, basından, çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lardan da davet ettiğimiz misafirlerimiz ve hükümlülerimiz burada kaynaşma, dayanışma ve onlarla beraber olduğumuzu vurgulamak adına, onlarında psikolojisi adına, onlara katkıda bulunmak onların sosyal hayatın içerisinde olduklarını göstermek amacıyla yaptık. Sporun buradaki gerçek anlamda birleştirici ve iletişim gücünü artırıcı gücünü kullanarak hükümlülerimizle bir araya geldik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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