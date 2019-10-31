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Avukattan, Çukur adlı dizi için suç duyurusu

Avukat Funda Sadıkahmet Alp, avukatlık mesleğini aşağıladığı ve mesleğin onurunu ayaklar altına aldığı iddiasıyla "Çukur" dizisi hakkında suç duyurusunda bulundu
 31 Ekim 2019 14:13
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Avukattan, Çukur adlı dizi için suç duyurusu

Avukat Alp tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'na sunulan 2 sayfalık dilekçede, AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Show), Show TV Haber dışı sorumlu müdürü Semra Tınaztepe ve Ay Yapım hakkında "Hakaret" ve "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Show TV'de 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümde avukatlık meslek ve itibarını zedeleyici sahneler olduğu belirtilen dilekçede, bu sahnelerden Semra Tınaztepe'nin sorumlu olduğu iddia edildi. "Yapımcılığını Ay Yapımın üstlendiği 'Çukur' adlı dizide geçen bir sahnede, avukat rolündeki şahsa karşı şiddet eğilimi ve baskı, tehdit ile 'Yarın o adamlar çıkacak' gibi söylemlerle kötü muamele edilmektedir" denilen dilekçede, "Avukat rolündeki kişi ise hiç tepki vermeyerek ve konuşmayarak bu baskıya boyun eğmektedir. Seyircinin gözünde normalleştirilen bu hususlar suç teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"ÇUKUR DİZİSİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARSIZLAŞMASINA SEBEP OLMAKTADIR"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Çukur dizisi gençlere kötü örnek olmakta, avukatlık mesleğinin zedelenmesine, itibarsızlaşmasına sebep olmaktadır. Gelecek nesilleri olumsuz etkileyen bu dizide avukatlık mesleğine alenen hakaret edilmekte ve avukatlık mesleği aşağılanmaktadır. Mesleğimizin onurunu ayaklar altına alan bu sahne ile maalesef akıllarda kalan, avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisi ve hatta hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma, avukatın yakasından tutup tehdit etmek olmuştur. Hak arama mücadelemizi avukatlar olarak kanunlar çerçevesinde tüm zorluklara rağmen verirken bu denli itibarsızlaştırılmanın haklı bir açıklaması olamayacağı gibi kabul edilemez. Birçok meslektaşımız bu hakaret ve tehditlere maruz kalırken, öldürülen meslektaşlarımız gazetelerin 3. sayfalarına konu olurken adı geçen dizinin bu sahnesiyle bizleri aşağılayan dizinin ve yayınlayan kurumun tüm sorumlularından şikayetçi olmak zarureti doğmuştur."


Çukur'daki o sahneye suç duyurusu
DHA
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