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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı
 31 Ekim 2019 15:04
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, 141. PAB Genel Kurulunda yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin, geçen ay Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 141. PAB Genel Kurulunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un riyasetinde, TBMM'de grubu bulunan partilerden oluşan PAB Komisyonu üyesi 9 milletvekili tarafından temsil edildiğini belirtti.

Genel Kurulda, Fransa'nın öncülüğündeki ülkelerin son dakikada getirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "kınama" hamlesine karşı Türkiye'nin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle "diplomatik bir zafer" elde ettiğini söyleyen Kan, Türkiye'nin, toplantının seyrini değiştiren başarısının arkasında Şentop'un riyasetinde yapılan girişimlerin yanı sıra heyet üyelerinin katkısının da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kan, "Kıymetli PAB Türk Grubu üyelerimiz birlikten kuvvet doğduğunu, haklı olmanın insanı güçlü kıldığını, mesele memleket olduğunda gerisinin teferruat olduğunu siyaset üstü bir milli duruş sergileyerek dünya ülkelerinin temsilcileri huzurunda tekrar göstermiş oldular." dedi.

Genel Kurulda, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, karşılıksız çeklere verilen hapis cezaları, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise maarif müfettişlerinin sorunları konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı
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