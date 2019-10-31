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'Paket işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak'

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. İşletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak
 31 Ekim 2019 15:26
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'Paket işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstihdam Odaklı İşletme Kredisine ilişkin, "İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. İşletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, üç kamu bankasının bugün devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketinin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağını belirtti.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. Faiz oranlarının inmeye başladığı bu süreçte Sayın Bakanımızın açıkladığı 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli ürünlerin yer aldığı istihdam paketiyle birlikte işletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkıda bulunacak, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir."

Kurumsal ticari kredilerde faizlerin rating oranlarına göre yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulanacak olmasının da iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olduğunu aktaran Avdagiç, "Böylece iş dünyasının faiz yükü hafifletilecek. Kurumsal kredilerde kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarının Merkez Bankası'nın politika faizinin de altına inmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan bu yaklaşımı iş dünyasına cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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