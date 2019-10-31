Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı
Adalet Bakanlığının "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasıyla dava bilgilerine erişim sağlanmaya başlandı
|31 Ekim 2019 15:28
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Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.
Bakanlık, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.
Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.
Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.
Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.
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