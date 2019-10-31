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YÖKDİL Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu

ÖSYM, 2019-YÖKDİL Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri'ni açıkladı. ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
 31 Ekim 2019 15:34
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YÖKDİL Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu

DUYURU

(31 Ekim 2019)

2019-YÖKDİL Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 3 Kasım 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-YÖKDİL başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YÖKDİL Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

3 KASIM 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
Memurlar.Net
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