Dışişleri'nden Fransa'ya kınama
Dışişleri Bakanlığı: Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyoruz
|31 Ekim 2019 15:38
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