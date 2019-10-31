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Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Türköne'ye 'hakaret'ten ceza

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, 2014 yılında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı
 31 Ekim 2019 15:51
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Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Türköne'ye 'hakaret'ten ceza

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, 2014 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mümtazer Türköne, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türköne'nin avukatları da hazır bulundu.

Sanık Mümtazer Türköne, hakaret kastı olmadığını, hakaret kastıyla hareket ettiğine dair hiçbir delilin olmadığını, davasının düşürülmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Emine Nur Çakır da sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın iddianame kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'nin ''hakaret'' suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırarak, sanığın eylemini alenen gerçekleştirdiğini göz önüne alarak cezasını 105 gün adli para cezasına arttırdı.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 87 güne düşürerek, günlüğü 20 liradan cezasını bin 740 liraya çevirdi.

Türköne'nin adli sicil kaydından dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ilamın bulunmasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mümtazer Türköne'nin 16 Mart 2014 tarihinde kapatılan Zaman gazetesinde yayımlanan ''Mecbur olmasa bu kadar kötü olur mu?'' köşe yazısında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede, sanık Türköne hakkında ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Mahkemece, Türköne hakkında 2016 yılında beraat karar vermişti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 2 Temmuz 2018 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozulmasına hükmederek, dosyayı mahkemesine yeniden göndermişti.
Anadolu Ajansı
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