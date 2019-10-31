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67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mustafa Şahin Altaş, 67 bin 804 kez girdiği belirlenen ByLock'u kullanmadığını öne sürdü
 31 Ekim 2019 15:53
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67 bin 804 kez girdiği ByLock'u inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Mustafa Şahin Altaş, 67 bin 804 kez girdiği tespit edilen ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Altaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına kayıtlı özel dershanede uzun yıllar çalıştığını belirten Altaş, "Polislerden sorumlu mahrem abi olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Ben sadece dershanede öğretmenlik yaptım." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığa örgütün şifreli haberleşmede kullandığı ByLock'a 67 bin 804 kez giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Sanık Altaş, verileri kabul etmediğini belirterek, programı kullanmadığını savundu.

Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki FETÖ mensubu öğrencilerin mahrem abisi olduğuna ilişkin tanık beyanları hatırlatılan Altaş, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Altaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Yakalanınca polislere direnmişti

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçının, "Mustafa Şahin Altaş, bize 17-25 Aralık süreci sonrasında 10 sahte sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhine söylemde bulunmamız talimatını verdi." şeklindeki beyanı üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde saklandığı belirlenen Altaş'ın kaldığı eve 15 Eylül'de operasyon düzenlenmişti. Polisi karşısında gören Altaş, oturduğu yerden kalkmamış ve sorulan sorulara tepki vermemişti.

Ekipler, polis aracından indirildikten sonra direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürmüştü. Şüphelinin, sağlık kontrolünde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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