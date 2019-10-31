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Eski hakim'e, FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Ahmet Maden'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
 31 Ekim 2019 16:01
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Eski hakim'e, FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Ahmet Maden'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Maden ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin savunmasını yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Maden, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Maden, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, örgütün kriptolu haberleşme programını kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Maden, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Maden'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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