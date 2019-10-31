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Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 31 Ekim 2019 16:14
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Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya 3. Ana Jet Üssü MAK ve İHK filosunda görevli eski astsubay Ali Uçar savunmasını yaptı.

Uçar, 15 Temmuz akşamı göreve gideceklerinin bildirildiğini ve sonrasında araçla Konya'dan Samandıra'ya geçtiklerini belirterek bir müddet sonra da binbaşı Gökhan Maldar'ın bulunduğu ekibin birliğe giriş yaptığını ifade etti.

Maldar'ın bilgilendirme yaptığını, bekler durumda olacaklarını ve görev verilirse ek koruma faaliyetini yerine getireceklerini öğrendiklerini anlatan Uçar, bunun her zaman yaptıkları bir iş olduğunu savundu.

Uçar, bekler durumda kalıp Konya'ya döneceklerini düşünürken Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı koruma görevi olduğunun söylendiğini ve ardından helikopterlere bindirildiklerini dile getirdi.

İndikleri düğün salonunun otoparkında çevre emniyetini aldığını öne süren Uçar, emniyetin alınıp uygun ortamın oluşmasının ardından içeridekilerin tahliye edildiğini gördüğünü iddia etti.

Kimsenin bir tepki göstermediğini ileri süren Uçar, görevini doğal akışında yaptığını, bir karışıklık olmadığını savundu.

Uçar, "İsnat edildiği gibi ne generallerin ne de başkasının derdest edildiğini görmedim." diye konuştu.

Bir süre sonra da Abidin Ünal'ın korumalar eşliğinde ellerini sallayarak rahat bir şekilde ayrıldığını gördüğünü iddia eden Uçar, onun zorla konulduğunu gösteren bir işaret bulunmadığını ileri sürdü.

Uçar, daha sonra yine helikopterle Samandıra'ya geçtiklerini ve yorulduğu için bir süre uyuduğunu, sabahın ilk ışıklarıyla toplanmalarının istendiğini, böyle olunca Konya'ya döneceklerini düşündüğünü söyledi. Geldikleri yerin kulesinde "Akıncı" yazdığını gördüğünü ve indikten sonra bir bina yakınındaki ağaç dibinde oturduğunu anlatan Uçar, bir süre sonra bölük komutanının gelip ortada bir karışıklık olduğunu ve kendilerinin komutanların verdiği emirleri uyguladıklarını söylediğini aktardı.

Uçar, darbe girişimini burada öğrendiğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Darbeci olmadığını iddia eden Uçar, FETÖ ya da başka bir örgüte mensubiyetinin de bulunmadığını ileri sürdü.

Amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirdiğini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Uçar, tahliyesini ve beraatini istedi.

MAK personeli sanık eski astsubay Burak Kolukısa da suçlamaları kabul etmediği savunmasının sonunda tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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