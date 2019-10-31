İŞKUR hibesiyle zor günleri geride bıraktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle 4 inek alan eski hükümlü zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çeşitli suçlardan 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle eski hükümlülerin yararlandığı "İŞKUR Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında, hibe desteğiyle simental cinsi 4 inek alan 43 yaşındaki Eyüp Koyuncu, yeni bir hayata başladı.

Goncalı Mahallesi'nde yaşayan Koyuncu, yaptığı açıklamada, annesinin ölümünün ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle suça bulaştığını ve 2 yılı cezaevinde geçirdiğini söyledi.

İŞKUR'un projesini bir arkadaşı sayesinde öğrendiğini anlatan Koyuncu, "Bu hem bana ışık oldu hem de mahallemde 'Senin iş olmaz' diyen çoğunluğa umut oldu. Hatta bu dönemde arkadaşlarımdan biri de beni örnek alarak projesini İŞKUR'a sundu." dedi.

Kendine ait bir işi olduğunu dile getiren Koyuncu, "Bugün 7 büyükbaş hayvanım mevcut. Aylık ortalama 600 litre sütün 400 litresini süt kooperatifine, 200 litresini de perakende satıyorum. Yaşantımı değiştirdim. Allah devletimizden razı olsun. Mutluyum, huzurluyum. Herkesin de böyle olmasını isterim. Ben her şeyi geride bıraktım, tertemiz yeni bir sayfa açtım." şeklinde konuştu.