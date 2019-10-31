Mehmetçik, atış yapmadan önce nelere dikkat ediyor?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette, Mehmetçiğin atış yapmadan önce dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı maddeler kameralara yansıdı
|31 Ekim 2019 16:30
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette dikkat çekici bir detay fotoğraflara yansıdı.
Merkezde yer alan bir panoda Mehmetçiğin atış yapmadan önce dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı maddeler kameralara yansıdı.
Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar başlıklı panoda yer alan maddeler şu şekilde:
1.Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı?
2.Hedef yakınında dost birlik var mı?
3.Hedef yakınında sivil yaşam var mı?
4. Hedef yakınında cami,kilise,ibadethane ve tarih yapı var mı?
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