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İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın

Polis Akademisi Başkanlığı, dolandırıcılara karşı uyardı
 31 Ekim 2019 16:33
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İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru

Sizleri telefon yoluyla arayarak, kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın.

Böyle bir durumda hemen 155 Polis İmdat ihbar hattını arayın.

Memurlar.Net
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