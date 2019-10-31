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İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın
Polis Akademisi Başkanlığı, dolandırıcılara karşı uyardı
|31 Ekim 2019 16:33
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Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru
Sizleri telefon yoluyla arayarak, kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın.
Böyle bir durumda hemen 155 Polis İmdat ihbar hattını arayın.
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