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Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, bir çöp konteynerinde, Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti'ye ait flamalar bulundu. Türk bayrağının, çöp konteynerine atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
 31 Ekim 2019 16:43
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Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, bir çöp konteynerinde, Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti'ye ait flamalar bulundu.

Şamlı Sokak'taki bir çöp konteynerinde, Türk bayrakları ile siyasi parti flamaları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Türk bayraklarının çöpe atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayrak ve flamalar ise belediye ekiplerince çöp konteynerinden alındı.

İYİ Parti Mihalıççık İlçe Başkanı Ahmet Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti binasından taşınma sürecinde seçimde ittifak yaptıkları CHP ve kendilerine ait kullanılmaz haldeki flamaları açılamayacak şekilde paketleyerek bina dışına bıraktıklarını söyledi.

Paketledikleri flamaların içinde Türk bayrağının olmadığını ileri süren Tiryaki, "Bunların içinde Türk bayrağı olmadığını görenler, kötü niyetle paketi yakın olan çöpün yanına çekerek içine Türk bayrakları karıştırıp görüntülemişler. Bu durum beni zor duruma düşürmek için yapılan bir harekettir. Zaten partimizde o ebatlarda bayrak bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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