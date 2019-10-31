HSK, mazeret kararnamesini yayımladı
|31 Ekim 2019 16:47
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Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. HSK'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede merak edilen görevlere atanan isimler de belli oldu. Kararname, 256 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısını kapsıyor.
Bursa C.umhuriyet Başsavcılığı'na aynı adliyenin Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na ise İdris Kiziroğlu getirildi.
İstanbul'da FETÖ ile mücadelede başarılı soruşturmalar yapan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, İzmir Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Adliyesi'ne yeni başsavcı vekili getirilmedi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/10/2019 Tarihli ve 1243 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/10/2019 Tarihli ve 1242 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi
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