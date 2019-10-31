Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|31 Ekim 2019 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7310
|5,7320
|5,7130
|5,7140
|Avro
|6,3680
|6,3690
|6,3740
|6,3750
|Sterlin
|7,3630
|7,4000
|7,3840
|7,4210
|İsviçre Frangı
|5,7600
|5,7890
|5,7770
|5,8060
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7050
|5,7650
|5,6850
|5,7450
|Avro
|6,3300
|6,4000
|6,3250
|6,3950
|Sterlin
|7,3040
|7,4550
|7,3190
|7,4650
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