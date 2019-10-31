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Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı, 1300 hakim savcı alımı ile ilgili açıklama yaptı
 31 Ekim 2019 17:14
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Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama

EK İLAN ADALET BAKANLIĞINDAN

29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları ile ilgili ilan, 01 Ekim 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemes i Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan yasal değişiklikler nedeniyle;

01 Ekim 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilanın "Başvuru Koşulları" başlıklı ( C ) maddesinin ( c ) bendinin ikinci paragrafı,

İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

"Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi" başlıklı ( J ) maddesinde yer alan Adli Yargı Testi ile Adli Yargı-Avukat Testi Konuları ve aynı maddenin sondan 10 ve 12 nci paragrafı,

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 11 konu ( idari yargı sınavının alan bilgisi testi 10 konu ) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test ( idari yargı sınavı 15 alt test ) için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak, Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise; Alan Bilgisi Testinde Bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler haricinde Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde 01 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adalet Bakanlığı'nın daha önce yayımladığı ilan
Memurlar.Net
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