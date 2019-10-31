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Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 liradan işlem gördü
 31 Ekim 2019 17:18
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Kapalıçarşı'da gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 278,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 277,80 278,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.831,00 1.852,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 253,30 257,30
Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.789,00 1.809,00
Yarım Ziynet 876,00 886,00 895,00 905,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 447,00 452,00
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Anadolu Ajansı
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