Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
|31 Ekim 2019 17:51
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Yerel Yönetimler Personelinin 2019 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları
Görevde Yükselme Sınav Sonuç Listesi için tıklayınız.
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