Erdoğan: Kırık kalpleri tamir edeceğiz
|31 Ekim 2019 17:55
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır.
İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz.
Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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