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Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Enflasyon oranları) Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz. Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk
 31 Ekim 2019 18:03
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Bakan Albayrak: Enflasyon'da ekimde yüzde 8'leri göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon oranlarına ilişkin, "Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, programın Malatya'da başladığını, ikinci durağın Adıyaman olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın eksikliklerini, bu yeni değişim dönüşüm programında gidermek istediklerini ifade eden Albayrak, 15 aydan uzun bir süredir Türkiye ekonomisinin yoğun saldırılar altında olduğunu belirtti.

Albayrak, ülke ekonomisini arzu ettikleri yere getirmek istediklerini, bu yüzden de yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Biz ekonomide yoğun çaba gösterirken, algı operasyonları yapmak isteyenler oldu. Biz hep dile getiriyorduk ama birileri algıya devam etti. Ekonominin paydaşlarını korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. 'IMF gelecek, şu olacak, bu olacak' dediler. Ama biz IMF ile görüşmedik, anlaşmadık. Arjantin'in durumu ortada. Türkiye kimseye minnet etmeden, bölgedeki terör eylemlerine, barış ve kardeşliğimize yönelik yapılan saldırılara rağmen düzlüğe çıkmaya başladı." şeklinde konuştu.

- "Yüzde 8'leri göreceğiz"

Ülke ekonomisinin daha iyi yerlere geleceğini, bunu da millete yansıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Son 15 ayda yerinde müdahalelerimizle hızlı bir normalleşmeyi sağladık. Bir yıl önce enflasyonları, TÜFE oranlarını hatırlarsınız. Bu mücadeleye enflasyondan başlamaya karar vererek, eylül ayı sonu itibarıyla tek haneleri gördük, şükürler olsun. Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek hanelere geçeceğiz inşallah. Artık kritik eşik dediğimiz yüzde 5'in altında enflasyonu görmek istiyoruz."

Albayrak, cari açıkla da mücadele edileceğini aktararak, cari dengeyi hep birlikte sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tüm saldırıları el birliğiyle püskürttüklerine dikkati çeken Albayrak, "Son 1 yılda Türkiye'ye yönelik yoğun operasyona rağmen 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Eksi olmayacak. Bunu çok net söylüyorum. Bunların ekonomik ve iş konusunda yansımalarını da hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

- "Parayı faize değil, yatırıma yapacağız"

Türkiye ekonomisindeki temel dinamiği değiştireceklerini kaydeden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim, ihracat odaklı yerli ekonomiyi finanse edecek modelleri ortaya koyacağız. Tüm bu iyileştirmeleri sürdüreceğiz. Merkez Bankasındaki faiz indirimleri havayı nasıl değiştirdi, hep birlikte gördük. Parayı faize değil, yatırıma yapacağız. 'Faizler düşmez, çok düşerse enflasyon patlar' diyorlardı, ne oldu? Var mı hareket? Demek ki yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz. Ekonomide ezberleri bozduk. Bunların neticelerini de yakın zamanda görmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye inananlar kazandı, gizli ajandaları olanlar kaybetti. Kim kazandı, kim kaybetti? Bir yıl sonra da yine oturup konuşacağız."

- "İstihdamda önemli katkı sağlayacağız"

Albayrak, böyle bir coğrafyada ve dönemde, kazanımlar korunarak yola devam edileceğini vurgulayarak, her gün yeni müjdelerle kazanımları artıracaklarını bildirdi.

"Reel sektör öncelikli politikalarla devam edeceğiz." diyen Albayrak, "Şimdi toparlanma ve büyüme dönemiyle beraber istihdamda önemli katkı sağlayacağız. Biliyorsunuz 3 kamu bankamızla istihdam öncelikli çalışmalarımızı anlattık. Bunların sonuçlarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Albayrak, bundan sonraki sürecin de halen önemini koruduğunu ve bundan sonraki süreçte ekonomiden milli güvenliğe kadar hemen her konuda teyakkuzu ellerinden bırakmayacaklarını ifade etti.

Bakan Albayrak, üreterek, büyüme modelini geliştirerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.
Anadolu Ajansı
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