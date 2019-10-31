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'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal: Gerek KDK'nın özverili çalışmaları gerekse Karma Komisyonumuzun konuya gösterdiği hassasiyet sayesinde 2018 yılında kurumların tavsiye kararlarına uyma oranının yüzde 70 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz
 31 Ekim 2019 18:07
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'Kamu kurumları KDK kararlarına yüzde 70 uydu'

Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumunun, Meclis tarafından benimsenerek büyüyen bir müessese olduğunu belirtti. Akman, "Biz Meclis'in gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz." dedi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2018 Yılı Raporunun ayrıntılı şekilde incelenmesi adına 13 Şubat 2019 tarihinde bir alt komisyon kurulduğunu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında yürütülen çalışmalar neticesinde de ayrı bir rapor hazırlanarak Karma Komisyona sunulduğunu anımsattı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da hazırlanan rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, şubatta başladıkları alt komisyon çalışmaları kapsamında çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini, KDK tavsiye kararlarına uymayan, bilgi ve belge temininde beklenen işbirliğini göstermeyen idarelerin temsilcileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Yapılan toplantılarda özellikle bilgi paylaşımında bulunmayan kurumlar ile KDK temsilcilerini bir araya getirdiklerini, bu toplantılar sonucunda ilgili kurum temsilcilerinin KDK kararlarına uyma yönünde irade beyanında bulunduğunu, bu durumun da kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Dal, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun, KDK'nın bilgi ve belge taleplerine karşı olumsuz tutumunu komisyonumuzun kararlı tutumu sonucunda irdeleme imkanı bulduk. Gerek KDK'nın özverili çalışmaları gerekse Karma Komisyonumuzun konuya gösterdiği hassasiyet sayesinde 2018 yılında kurumların tavsiye kararlarına uyma oranının yüzde 70 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu noktada meselenin kamuoyu önünde tartışılmasının tavsiye kararlarına uyma oranını yükselttiğini düşünüyorum."

Kamu Denetçisi Yahya Akman ise Türkiye'nin en son AB müktesebatı çerçevesinde KDK'yı (Ombudsmanlık) kabul ederken geniş anlamda tartışılan bir kurum olduğunu, bu anlamda Cumhurbaşkanı vetosuna uğradığını, iptali için Anayasa Mahkemesine gidildiğini anımsattı.

Kurumun, kurulmasında büyük çabalar sarf edildiğinin altını çizen Akman, şunları kaydetti:

"Kurumun etkin ve işlevselleştirilmesi için Meclis ile ilişkilendirildi. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 'cuk diye oturdu.' Her alanda denetim görevi olan Meclis tarafından güç alınarak böyle bir müessese oluşturuldu. Kurum, Meclis'te yapılan müzakerelerde özellikle muhalefet partilerinin de desteği ile büyümeye devam etti. Faaliyetlerimizle bugün 6. yılımızı doldurmak üzereyiz ve çok şükür iyi bir şekilde ilerliyoruz. Yapılan tüm eleştirileri daha iyi olabilme yönünde olumlu karşılıyoruz.

Hak arama hürriyeti konusunda Yüce Meclis bir müesseseyi oluşturup canlandırırken, muhalefet şerhlerinin günlük siyasetin dışında tutulmasını istirham ediyorum. Masanın iki tarafında bulunmuş bir arkadaşınızım. Bu müessese Meclis tarafından benimsenerek büyüyen bir müessesedir. Biz Meclis'in gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. Bizim tarafımız vatandaşın tarafıdır ama idarenin de hasmı değiliz. Olabildiğince dostane çözüm çerçevesinde problemlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizden desteklerinizi esirgemeyin."

Konuşmaların ardından Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018 Yılı Raporunu oylamaya sundu. Raporun kabulü sonrasında Satır, muhalefet şerhi için HDP Grubuna iki gün süre verdi.
Anadolu Ajansı
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