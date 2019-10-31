Borsa günü düşüşle tamamladı
|31 Ekim 2019 18:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybıyla 98.468,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 99.201,00 seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 puanın altında dengelendi.
Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporuna ilişkin veriler, Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
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